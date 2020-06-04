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Общество

08:18

Еще пять стационаров для лечения COVID-19 вернутся в обычный режим работы

город медицина общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова объявила, что к прежнему режиму работы вернутся еще пять стационаров столицы. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства города.

По словам Раковой, речь идет о госпиталях для ветеранов войн № 1, 2 и 3, ГКБ имени Давыдовского и ГКБ имени Жадкевича.

"Ситуация с распространением коронавируса в Москве постепенно стабилизируется. Больничные мощности для пациентов с COVID-19 в таком объеме уже не требуются", – объяснила заммэра.

Она подчеркнула, что резервный коечный фонд для борьбы с коронавирусом сейчас создан на базе пяти временных госпиталей. Это дает возможность освободить более 2,8 тысячи коек в непрофильных стационарах.

Помимо перечисленных больниц, в обычный режим постепенно переходят еще пять стационаров – госпиталь на Шаболовке, ГКБ имени Мухина, ГКБ имени Плетнева, ГКБ имени Демихова и ГКБ №31. Суммарно для плановых приемов освободятся почти 3 тысячи коек.

Бригады скорой помощи уже не привозят сюда пациентов с коронавирусом. В самих учреждениях демонтируют временное оборудование и проводят санитарную обработку, добавила Ракова.

Ранее Роспотребнадзор подготовил перечень требований, которые необходимо соблюдать в случае перевода больницы на плановый режим работы. В документе указана необходимость социальной дистанции и масочного режима.

Помимо этого, подразумевается, что пациентов и персонал будут проверять на наличие коронавируса. Плановое лечение больных начнут осуществлять только после отрицательных результатов тестов.

1 июня Владимир Путин поручил Минздраву обеспечить возобновление плановой работы федеральных и региональных медорганизаций. Глава государства уточнил, что речь идет как о первичной, так и о специализированной помощи населению.

Временные госпитали для лечения коронавируса в Москве хотят сохранить на год

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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