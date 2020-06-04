Еще пять стационаров для лечения COVID-19 вернутся в обычный режим работы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова объявила, что к прежнему режиму работы вернутся еще пять стационаров столицы. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства города.
По словам Раковой, речь идет о госпиталях для ветеранов войн № 1, 2 и 3, ГКБ имени Давыдовского и ГКБ имени Жадкевича.
"Ситуация с распространением коронавируса в Москве постепенно стабилизируется. Больничные мощности для пациентов с COVID-19 в таком объеме уже не требуются", – объяснила заммэра.
Она подчеркнула, что резервный коечный фонд для борьбы с коронавирусом сейчас создан на базе пяти временных госпиталей. Это дает возможность освободить более 2,8 тысячи коек в непрофильных стационарах.
Помимо перечисленных больниц, в обычный режим постепенно переходят еще пять стационаров – госпиталь на Шаболовке, ГКБ имени Мухина, ГКБ имени Плетнева, ГКБ имени Демихова и ГКБ №31. Суммарно для плановых приемов освободятся почти 3 тысячи коек.
Бригады скорой помощи уже не привозят сюда пациентов с коронавирусом. В самих учреждениях демонтируют временное оборудование и проводят санитарную обработку, добавила Ракова.
Ранее Роспотребнадзор подготовил перечень требований, которые необходимо соблюдать в случае перевода больницы на плановый режим работы. В документе указана необходимость социальной дистанции и масочного режима.
Помимо этого, подразумевается, что пациентов и персонал будут проверять на наличие коронавируса. Плановое лечение больных начнут осуществлять только после отрицательных результатов тестов.
1 июня Владимир Путин поручил Минздраву обеспечить возобновление плановой работы федеральных и региональных медорганизаций. Глава государства уточнил, что речь идет как о первичной, так и о специализированной помощи населению.
Временные госпитали для лечения коронавируса в Москве хотят сохранить на год
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: