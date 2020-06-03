Минздрав рекомендовал проверять на COVID-19 всех поступающих в стационары

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Всех пациентов, поступающих на плановое лечение в стационары, рекомендуется тестировать на COVID-19, говорится в седьмой версии методических рекомендаций по лечению коронавируса, разработанных Минздравом.
"Рекомендуется проводить тестирование всех пациентов, поступающих в медицинские организации для оказания плановой медицинской помощи, на наличие IgM, IgG SARS-CoV-2 с помощью зарегистрированных экспресс-тестов", – говорится в рекомендациях.
1 июня Владимир Путин поручил Минздраву обеспечить возобновление плановой работы федеральных и региональных медорганизаций. Глава государства уточнил, что речь идет как о первичной, так и о специализированной помощи населению.
Затем Роспотребнадзор представил рекомендации по профилактике коронавируса при восстановлении работы медицинских учреждений. Также предлагается обеспечить в регионах достаточный объем коечного фонда инфекционного профиля для оказания помощи больным с инфекционными заболеваниями. Аналогичное распоряжение касается работы стационаров с болеющими пневмонией или иными инфекциями нижних дыхательных путей в инфекционном режиме. При этом должна быть проработана маршрутизация подобных пациентов. Такой режим следует сохранять до особого распоряжения.
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