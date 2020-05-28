Плановая госпитализация возобновится на следующей неделе в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на предстоящей неделе медицинские учреждения столицы начнут плановые госпитализации. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 24".

"Со следующей недели в больницах города Москвы возобновляется плановая помощь. Понятно, что она не сразу нарастится вся, а постепенно будет наращиваться", – рассказал мэр.

Собянин также уточнил, что поликлиники приступили к наращиванию объемов плановой помощи уже сейчас.

Как ранее заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, порядка 3 тысяч коек вернется к стандартному режиму работы на следующей неделе. Речь идет о пяти столичных стационарах.

В обычный формат планируется перевести челюстной-лицевой госпиталь для ветеранов войн, ГКБ имени Мухина, ГКБ имени Плетнева, ГКБ имени Демихова и ГКБ № 31.

