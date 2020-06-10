Объем плановой медицинской помощи увеличат в Боткинской больнице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
С 25 мая врачи больницы имени Боткина провели более 600 операций. Медицинские учреждения города начали увеличивать объемы плановой медицинской помощи, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
В последнюю неделю мая хирурги Боткинской больницы выполнили 211 операций, а в начале июня – уже 389. "Общегородская положительная динамика показателей, связанных со спадом эпидемии, и мощный кадровый потенциал позволили перейти к хирургической работе в плановом режиме. Мы фактически уже больше двух недель принимаем плановых пациентов с учетом всех эпидемиологических требований временного стандарта", – объяснил главный врач городской клинической больницы имени С. П. Боткина Алексей Шабунин.
По его словам, половина проведенных операций является высокотехнологичными. Медики оказывали пациентам также плановую неврологическую и онкологическую помощь. Помимо того, продолжалось химиотерапевтическое лечение.
Так, отмечается, что экстренную медпомощь врачи клиник Москвы обеспечивали в полном объеме. Многопрофильные стационары функционировали в стандартном режиме с применением всех необходимых мер защиты. В них обеспечивались все условия, нужные для предотвращения распространения коронавируса.
В результате медицинские учреждения столицы увеличивают количество плановых операций по другим направлениям. Врачи наращивают помощь пациентам по профилям урологии, онкоурологии, рентгенэндоваскулярной хирургии, сердечно-сосудистой хирургии, травматологии-ортопедии, абдоминальной хирургии, онкоабдоминальной хирургии и другим направлениям.
Получить плановую медпомощь москвичи могут согласно временному стандарту. Пациенты, которые ранее направлялись на госпитализацию, но отложили ее из-за пандемии, имеют право на получение стационарной помощи. Для этого не потребуется переоформлять документы, а также сдавать новые анализы.
До этого Сергей Собянин сообщил, что в столице планируют перевести около 6 тысяч больничных коек на плановое лечение. Все врачи пройдут тестирование на заболевание коронавирусом.
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