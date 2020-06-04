Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Минздрав ввел новые правила организации работы медучреждений с целью снижения риска распространения коронавируса, передает пресс-служба ведомства. Приказ вступает в силу 5 июня 2020 года.
Меры вводятся в отношении организаций, которые оказывают специализированную и высокотехнологичную помощь, а также санитарно-курортных учреждений. В частности, они предполагают проведение тестирования на коронавирус перед госпитализацией пациента. У больного будут проверять температуру и пульс, а также потребуют рентгенографию или компьютерную томографию легких.
В новые правила также входит организация бригад скорой помощи, которые будут работать с коронавирусом и внебольничной пневмонией, а также обеспечивать госпитализацию пациентов с COVID-19. Кроме того, региональные органы должны будут составить перечень медучреждений, которые будут оказывать первичную помощь пациентам с коронавирусом или же находящимся в группе риска заболевания.
Что касается организаций, обеспечивающих санаторно-курортное лечение, то пациенты должны будут предоставлять справки об отсутствии контакта с больными инфекционных заболеваний. Они должны быть выданы не позднее 14 дней до даты отъезда. К ним также должны быть прикреплены результаты тестирования на коронавирус.
Согласно новым правилам, если человек перенес COVID-19, то он может получить санаторно-курортное лечение не раньше чем через 14 дней после выздоровления.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что госпитализация заболевшего коронавирусом нужна на третьи сутки после обнаружения инфекции, если до этого была зафиксирована легкая форма заражения, а затем человеку стало хуже.
Минздрав рекомендовал проверять на COVID-19 всех поступающих в стационары
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