В Минздраве рассказали о клинических проявлениях коронавируса у пожилых людей

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
У пожилых людей с коронавирусной инфекцией могут наблюдаться бред, тахикардия или снижение артериального давления. Об этом говорится в методических рекомендациях Минздрава по лечению COVID-19.
Специалисты ведомства также рассказали, что у пожилых пациентов может наблюдаться атипичная картина заболевания – без лихорадки, кашля или одышки. Симптомы могут быть легкими и не соответствовать тяжести заболевания.
"Атипичные симптомы COVID-19 у пациентов пожилого и старческого возраста включают делирий, падения, <...> конъюнктивит. Могут наблюдаться бред, тахикардия или снижение артериального давления", – говорится в сообщении.
В рекомендациях Минздрава также приводятся отличия коронавируса от гриппа. В документе сказано, что длительность инкубационного периода вируса может колебаться от двух дней до двух недель, однако в среднем составляет пять-семь дней. А длительность инкубационного периода гриппа и ОРВИ, как правило, не превышает трех дней.
Кроме того, отмечается, что при гриппе заболевание начинается резко, при COVID-19 и ОРВИ, как правило, постепенно. В ведомстве подчеркнули, что первыми симптомами коронавируса могут быть поражения кожи, в том числе сыпь.
Ранее специалисты московского научно-практического центра дерматологии и косметологии, РНИМУ имени Пирогова и РУДН изучили патологии кожи, которые возникают при наличии в организме коронавирусной инфекции.
К кожным патологиям, возникающим при COVID-19, ученые отнесли крапивницу, розовый лишай и высыпания, напоминающие потницу. Также к числу тревожных симптомов они отнесли токсидермию и кореподобную сыпь.
Во всем мире, по данным ВОЗ, зафиксировано более 6,1 миллиона случаев коронавируса, более 376 тысяч человек скончалось. В России выявлено 432 277 случаев COVID-19, вылечились 195 957 человек, скончались 5 215.
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