Ученые сообщили о кожных проявлениях COVID-19

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Эксперты изучили патологии кожи, которые возникают при наличии в организме коронавирусной инфекции. Специалисты московского научно-практического центра дерматологии и кометологии, РНИМУ имени Пирогова и РУДН разделили такие проявления на 7 категорий, сообщает газета "Известия".

"Первая группа – это ангииты кожи. Они обусловлены непосредственно короновирусной инфекцией", – рассказала доцент кафедры кожных и венерических болезней Факультета повышения квалификации медицинских работников РУДН Ольга Жукова, пояснив, что это связано с воспалением стенок сосудов.

Кроме того, к кожным патологиям, возникающим при COVID-19, ученые отнесли крапивницу, розовый лишай и высыпания, напоминающий потницу.

Также к числу тревожных симптомов, свидетельствующих о наличии инфекции в организме, отнесли токсидермию и кореподобную сыпь.

Помимо этого, беспокойство должны вызвать трофические изменения кожи лица. Чаще они наблюдаются у пациентов, которые подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Ранее ученые обнаружили новый симптом COVID-19. Исследователи выяснили, что при заражении коронавирусом у людей может меняться цвет пальцев ног. Они становятся синего или пурпурного цвета. Новый признак обозначили как "коронавирусные пальцы".