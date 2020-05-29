Ученые сообщили о кожных проявлениях COVID-19

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Эксперты изучили патологии кожи, которые возникают при наличии в организме коронавирусной инфекции. Специалисты московского научно-практического центра дерматологии и кометологии, РНИМУ имени Пирогова и РУДН разделили такие проявления на 7 категорий, сообщает газета "Известия".
"Первая группа – это ангииты кожи. Они обусловлены непосредственно короновирусной инфекцией", – рассказала доцент кафедры кожных и венерических болезней Факультета повышения квалификации медицинских работников РУДН Ольга Жукова, пояснив, что это связано с воспалением стенок сосудов.
Кроме того, к кожным патологиям, возникающим при COVID-19, ученые отнесли крапивницу, розовый лишай и высыпания, напоминающий потницу.
Также к числу тревожных симптомов, свидетельствующих о наличии инфекции в организме, отнесли токсидермию и кореподобную сыпь.
Помимо этого, беспокойство должны вызвать трофические изменения кожи лица. Чаще они наблюдаются у пациентов, которые подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Ранее ученые обнаружили новый симптом COVID-19. Исследователи выяснили, что при заражении коронавирусом у людей может меняться цвет пальцев ног. Они становятся синего или пурпурного цвета. Новый признак обозначили как "коронавирусные пальцы".
Заболевшая COVID-19 рассказала о своем самочувствии
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: