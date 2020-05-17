Медик назвал самое опасное осложнение коронавируса

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Врач высшей категории, отоларинголог Владимир Зайцев рассказал о самом опасном осложнении при заболевании коронавирусной инфекцией.

Медик заявил, что в первую очередь COVID-19 воздействует на иммунитет, ослабляя его. После этого пациент впадает в иммунодепрессию.

По словам Зайцева, у человека могут развиться бронхолегочные заболевания даже в том случае, если до этого он ими не страдал.

Врач объяснил, что при коронавирусе происходит поражение практически всех этажей дыхательной системы, также вирусом охватываются слизистая носа, околоносовые пазухи, задняя стенка глотки, гортаноглотка, трахея, бронхи и легкие.

Кроме того, COVID-19 может спровоцировать полиорганную недостаточность. Именно это осложнение Зайцев счел наиболее опасным.

"Коронавирус может провоцировать острые состояния – состояние острого панкреатита, острой сердечной недостаточности", – сообщил он в эфире телеканала "Звезда".

Ранее был назван часто выявляемый у детей симптом COVID-19. В ряде случаев у детей с подтвержденным COVID-19 возникала диарея. По словам специалиста, этот симптом отмечается не у всех пациентов, но среди несовершеннолетних наблюдается достаточно часто.

Согласно последним данным, в России подтвердили 9 709 новых случаев коронавируса. Таким образом, всего на сегодняшний день в стране выявлено 281 752 случая COVID-19 в 85 регионах.

