Поражения кожи могут быть первыми симптомами COVID-19 – Минздрав

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Первыми симптомами заражения COVID-19 могут быть поражения кожи, в том числе сыпь. Об этом говорится в седьмой версии временных методических рекомендаций Минздрава.

"Анализ накапливающихся в литературе описаний клинических наблюдений кожных сыпей у больных COVID‐19 инфекцией, а также собственный опыт продолжающегося динамического наблюдения наших соотечественников, страдающих этим вирусным заболеванием, позволяет прийти к выводу, что поражения кожи могут быть первыми признаками начала коронавирусной инфекции", – говорится в рекомендациях, опубликованных на сайте Минздрава.

В конце мая стало известно, что специалисты московского научно-практического центра дерматологии и косметологии, РНИМУ имени Пирогова и РУДН изучили патологии кожи, которые возникают при наличии в организме COVID-19. Специалисты разделили такие проявления на 7 категорий. В первую группу вошли ангииты кожи. Кроме того, к кожным патологиям, возникающим при коронавирусе, ученые отнесли крапивницу, розовый лишай и высыпания, напоминающие потницу. Также к числу тревожных симптомов, свидетельствующих о наличии инфекции в организме, отнесли токсидермию и кореподобную сыпь.

Ранее ученые обнаружили новый симптом COVID-19. Исследователи выяснили, что при заражении коронавирусом у людей может меняться цвет пальцев ног. Они становятся синего или пурпурного цвета. Новый признак обозначили как "коронавирусные пальцы".

