Минздрав назвал главные отличия COVID-19 от гриппа и ОРВИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Главными отличиями COVID-19 от гриппа и ОРВИ являются сильная лихорадка и постепенное развитие болезни, говорится в седьмой версии методических рекомендаций по лечению COVID-19, разработанных Минздравом.

В рекомендациях сказано, что длительность инкубационного периода коронавируса может колебаться от двух дней до двух недель, однако в среднем составляет пять-семь дней. А длительность инкубационного периода гриппа и ОРВИ, как правило, не превышает трех дней. Кроме того, отмечается, что при гриппе заболевание начинается резко, при COVID-19 и ОРВИ, как правило, постепенно.

"Как при COVID-19, так и при гриппе может отмечаться высокая лихорадка, кашель, слабость. При течении ОРВИ высокая лихорадка, слабость встречаются редко. При этом при гриппе и ОРВИ одышка и затрудненное дыхание отмечаются значительно реже, чем при COVID-19", – говорится в рекомендациях.

Кроме того, в Минздраве сообщили, что первыми симптомами заражения COVID-19 могут быть поражения кожи, в том числе сыпь.

Ранее рентгенолог назвал первые симптомы тяжелой формы коронавируса. Специалист отнес к ним высокую температуру, кашель и одышку. Он добавил, что также симптомом является снижение уровня кислорода в крови.

Также в Роспотребнадзоре ранее сообщали, что изменение обоняния и его потеря могут стать симптомами коронавируса. Однако окончательного заключения о частоте подобного симптома в РФ сейчас нет. При этом людям напоминают, что если наблюдается нарушение обоняния с повышением температуры, кашлем, одышкой, то надо в срочном порядке обращаться за медицинской помощью.