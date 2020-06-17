Москва продолжит помогать регионам в борьбе с коронавирусной инфекцией

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Опыт столичных медиков успешно применяется в регионах, в которые три недели назад по поручению Сергея Собянина направили бригады московских специалистов для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом рассказали врачи в рамках телемоста, объединившего Москву и семь других регионов России, где работают мультидисциплинарные бригады специалистов стационаров столицы.

В телемосте участвовали заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун, медики, вернувшиеся из Дагестана, Северной Осетии – Алании, Забайкальского края, Ингушетии, Пскова и Владимира, а также специалисты, которые отправились им на смену.

Московские медики рассказали, какую работу удалось проделать в российских регионах и что еще предстоит сделать.

"На первоначальном этапе развития эпидемии в Москве огромную помощь нам оказали врачи из регионов, которые откликнулись на призыв помочь. Мы очень благодарны им за то, что они оказали нам помощь в самый трудный момент", – поделились специалисты.

По словам медиков, сейчас, когда нагрузка на московское здравоохранение снижается, они могут помочь регионам.

С конца мая по поручению президента РФ и мэра Москвы в семи регионах в составе 13 бригад работает около 100 специалистов из столичных клиник.

В составе каждой бригады – пульмонологи, инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, рентгенологи и реанимационные медсестры. Во главе каждой команды – врач-хирург с опытом по перепрофилированию стационаров под лечение вируса.

Московские врачи отправились в регионы для помощи в борьбе с коронавирусом

"Сегодня вы консультируете региональных врачей, осматриваете пациентов, проводите большую работу по внедрению наших организационных методов – маршрутизации пациентов, ведению заболевших на амбулаторном уровне – и реализуете другие наши механизмы", – отметила Ракова.

За время пребывания в регионах врачи осмотрели около трех тысяч пациентов более чем в 40 местных больницах.

"В ближайшее время в регионах начнется поэтапное снятие ограничений, связанных с эпидемией. Тем не менее наши специалисты продолжают оказывать поддержку местным врачам в перепрофилировании стационаров, а также в организации работы амбулаторного звена по ведению пациентов с COVID-19", – сообщил Хрипун.

Специалисты Москвы оказывают консультативно-диагностическую поддержку врачам, осматривают пациентов с COVID-19, уделяя большое внимание больным в тяжелом и среднетяжелом состоянии. Совместно с коллегами из регионов некоторые больницы перепрофилировали в ковидные центры.

Для безопасности акцент сделан на московском опыте распределения потоков пациентов, разграничения красных и зеленых зон в стационарах и организации работы санитарных пропускников. Проводится работа по выстраиванию системы маршрутизации пациентов и взаимодействию служб медицинской помощи.

Московские медики помогают коллегам внедрять алгоритмы оказания медицинской помощи пациентов с коронавирусной инфекцией в амбулаторном звене, организовывают работу КТ-центров, проводят лекции, семинары и встречи с медицинскими работниками в коллективах клиник для совершенствования навыков врачей.

Так, например, врачи больницы в Коммунарке под руководством Дениса Проценко поделились с коллегами своим опытом в лечении коронавируса антикоагулянтами, дали рекомендации по алгоритмам действий врачей при определении степени тяжести и тактики лечения пациентов.

Врачи ГКБ № 52 под руководством Марьяны Лысенко поделились опытом лечения донорской плазмой пациентов с коронавирусной инфекцией, который больница начала применять одна из первых в столице. Для помощи в регионы был доставлен медицинский груз, в том числе маски, респираторы, защитные костюмы.