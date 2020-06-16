Полный отказ от ограничений возможен в феврале 2021 года – Мурашко

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Полностью отказаться от ограничений, введенных из-за коронавируса, можно будет в феврале 2021 года, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в эфире Первого канала.
"Я думаю, это все-таки нужно говорить о следующем годе. Я думаю, мне кажется, это февраль", – заявил министр, отвечая на вопрос, когда ограничения можно будет полностью снять.
Мурашко отметил, что говорить о полном снятии ограничений надо, когда ситуация будет фармацевтически контролируемая.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что власти Москвы не планируют снимать в полном объеме действующие ограничения раньше середины июля. Мэр отметил, что при благополучной эпидемиологической ситуации с 23 июня в городе могут открыть стационарные заведения общепита.
За последние сутки в России подтверждено 8 248 случаев коронавирусной инфекции. Их выявили в 82 регионах. В 2 950 случаях клинических проявлений не было.
Всего в РФ зарегистрировано 545 458 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Роспотребнадзор сообщает, что в стране проведено более 15,3 миллиона тестов на коронавирус.
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