Многие россияне неверно понимают суть отмены самоизоляции – Минздрав

13:17
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Увеличение числа контактов между людьми после отмены режима самоизоляции может привести к росту случаев заражения коронавирусной инфекцией. С таким заявлением выступил главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.
Он отметил, что многие россияне неправильно понимают суть послаблений. В частности, немало молодых людей начало собираться группами, находиться друг от друга на минимальном расстоянии, при этом без масок.
"Затем они приходят домой, где их ждут пожилые родители, дедушки и бабушки, для которых коронавирусная инфекция представляет наибольшие риски", – отметил Авдеев.
Он подчеркнул, что в настоящее время важно соблюдать те предписания, которые диктуются санитарными нормами.
"Мы должны соблюдать социальную дистанцию, носить маски, а в помещениях и перчатки. Все это позволит снизить риски негативного сценария", – приводятся его слова на сайте ведомства.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявлял, что говорить о полном снятии ограничений в регионах РФ пока рано.
При этом он отмечал, что благоприятная ситуация по коронавирусу наблюдается в 21 регионе страны. Список наиболее спокойных областей возглавляет Тюменская.
Как развивается ситуация с коронавирусом в России
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