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Общество

01:19

В Минздраве сообщили о благоприятной ситуации по COVID-19 в 21 регионе РФ

власть общество безопасность

Фото: ТАСС/Елена Афонина

Ситуация по коронавирусной инфекции оценивается как благоприятная в 21 регионе России. С таким заявлением выступил глава министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По оценкам ведомства, эпидемиологическая обстановка там фиксируется достаточно спокойная.

"Каждый регион находится в разной стадии эпидемиологического процесса. По нашим оценкам, 21 регион достаточно спокоен пока. Но в остальных все-таки эпидемиологический процесс течет", – отметил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1".

В частности, к региону с наиболее благоприятной ситуацией по COVID-19 Мурашко назвал Тюменскую область.

Также, по его словам, хороший результат по снижению госпитализации и количества заболевших дает Москва.

"Но при этом мы говорим, что сохранять правила гигиены, правила ограничений, которые рекомендуются населению, просто необходимо", – резюмировал министр.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о том, что в столице стабильно снижаются показатели по COVID-19. Градоначальник подчеркивал, что количество выявленных случаев коронавируса в городе снизилось в 3–4 раза с момента пика заболеваемости в Москве.

При этом президент РФ Владимир Путин заявлял, что выход из ограничительных мер, введенных из-за ситуации с распространением коронавируса, должен быть осознанным и спокойным.

Он подчеркивал, что ситуация с COVID-19 в России в целом стабилизируется и улучшается. Однакороссийский лидер отмечал, что сейчас нужно самым тщательным образом отслеживать обстановку в каждом регионе.

В Москве увеличилось число людей с формирующимся иммунитетом к COVID-19

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