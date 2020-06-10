Стало известно, у кого лучше всего формируется иммунитет к COVID-19

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, у кого лучше всего формируется иммунитет к коронавирусной инфекции.
По ее словам, под эту категорию попадают дети. У 20% из тех юных пациентов, кто прошел обследования, были обнаружены антитела к COVID-19, передает "Газета.ру".
"Один из первых результатов, который мы видим, – что лучше всего иммунитет вырабатывается у детей", – резюмировала специалист.
Ранее сообщалось о том, что более тысячи москвичей посетили станции переливания крови и сдали плазму с антителами к коронавирусной инфекции для пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.
Стать донором можно спустя две недели после выздоровления. Для этого нужно обратиться на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00.
На сдачу плазмы приглашаются люди от 18 до 55 лет без противопоказаний к донорству. Окончательное решение о допуске к донации принимает врач-трансфузиолог непосредственно на приеме.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин установил донорам плазмы с антителами к COVID-19 стимулирующие выплаты в размере 5 тысяч рублей за 600 миллилитров плазмы.
"Мосгорсправка": условия для донорства
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