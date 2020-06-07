Более тысячи москвичей стали донорами плазмы для больных COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Более 1 000 человек в Москве посетили станции переливания крови и сдали плазму с антителами к коронавирусной инфекции, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"По предложению клинического комитета такой метод используется в столичных стационаров для лечения больных COVID-19 в тяжелом состоянии. Врачи отмечают улучшения у пациентов, которым перелили плазму", – рассказала она.

Стать донором можно спустя две недели после выздоровления. Для этого нужно обратиться на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00. По телефону можно получить ответы на интересующие вопросы про донорство плазмы и записаться на прием в одну из четырех медицинских организаций для сдачи крови:

Центр крови имени Гаврилова – улица Бакинская, дом 31;

НИИ скорой помощи имени Склифосовского – Большая Сухаревская площадь, дом 3, корпус 12;

Больница № 52 – улица Пехотная, дом 3, корпус 1;

Больница имени Кончаловского – Зеленоград, улица Каштановая аллея, дом 2, строение 1.

На сдачу плазмы приглашаются люди от 18 до 55 лет без противопоказаний к донорству. Окончательное решение о допуске к донации принимает врач-трансфузиолог непосредственно на приеме. Сергей Собянин установил донорам плазмы с антителами COVID-19 стимулирующие выплаты в пять тысяч рублей за 600 миллилитров плазмы.

По состоянию на 4 июня на горячую линию по донорству плазмы поступило более 11 тысяч звонков. Всего в столице выполнено более 460 переливаний.