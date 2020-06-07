Более тысячи москвичей стали донорами плазмы для больных COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Более 1 000 человек в Москве посетили станции переливания крови и сдали плазму с антителами к коронавирусной инфекции, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"По предложению клинического комитета такой метод используется в столичных стационаров для лечения больных COVID-19 в тяжелом состоянии. Врачи отмечают улучшения у пациентов, которым перелили плазму", – рассказала она.
Стать донором можно спустя две недели после выздоровления. Для этого нужно обратиться на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00. По телефону можно получить ответы на интересующие вопросы про донорство плазмы и записаться на прием в одну из четырех медицинских организаций для сдачи крови:
По состоянию на 4 июня на горячую линию по донорству плазмы поступило более 11 тысяч звонков. Всего в столице выполнено более 460 переливаний.
"Мосгорсправка": условия для донорства
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