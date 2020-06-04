Более 11 тысяч москвичей захотели стать донорами плазмы

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Более 11 тысяч звонков от москвичей поступило на горячую линию по донорству плазмы для лечения больных коронавиурсом.

Как рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, всего в столице выполнено более 460 переливаний.

По ее словам, врачи отмечают положительную динамику у пациентов, которым перелили донорскую плазму, передает Агентство "Москва".

Москвичам, которые переболели коронавирусом и хотели бы стать донорами, также напомнили о работе горячей линии. Для этого необходимо позвонить по телефону +7 (495) 870-45-16 с 09:00 до 19:00. Донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет.

При этом он не должен иметь хронических заболеваний. Также у него должны быть отрицательные анализы на ВИЧ и гепатит. Доноры получают стимулирующую выплату в размере пяти тысяч рублей за 600 миллилитров плазмы.

Ранее в столице запустили акцию "Хочупомочь", благодаря которой доноры смогут бесплатно добраться до пункта сдачи крови на такси.

По последним данным, в России зафиксировано 432 277 случая коронавируса в 85 регионах. Общее число выздоровевших составляет 195 957. За весь период зарегистрировано 5 215 летальных исхода.