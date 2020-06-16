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Общество

10:09

Более 15,3 млн тестов на коронавирус провели в РФ

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Более 15,3 миллиона тестов на коронавирус проведено в России. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

Только за последние сутки в стране протестировали 234 тысячи человек. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 312 тысяч человек.

За прошедшие сутки в России выявили 8 246 случаев коронавирусной инфекции. При этом из них 2 832 случая не имели клинических проявлений болезни.

Всего в стране зарегистрировано 537 210 случаев коронавирусной инфекции. Во всем мире, по данным ВОЗ, зафиксировано более 7,8 миллиона случаев COVID-19, более 431 тысячи человек скончалось.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адан Гебрейесус ранее отмечал, что последние две недели почти каждый день регистрировалось более 100 тысяч случаев. Дополнительные опасения вызывает очаг COVID-19 в Пекине.

Как развивается ситуация с COVID-19 в России

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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