Психолог рассказала, как побороть тревогу из-за COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Кандидат психологических наук, доцент Лариса Овчаренко рассказала Москве 24, как перестать бояться заражения коронавирусом. По мнению специалиста, страхи отвлекают нас от реальной жизни.
В первую очередь специалист советует выбрать для себя тот набор гигиенических мер, который подходит именно вам и позволяет ощутить душевное спокойствие.
Далее Овчаренко рекомендует посмотреть на официальные данные по заболеваемости COVID-19. Она считает, что это поможет осознать, что вирус отступает.
"Что всегда предлагаю делать – это посмотреть официальные данные, статистику, которая говорит об улучшении ситуации вообще в мире и в России в частности – в Москве", – заявила психолог.
Овчаренко отметила еще один действенный способ избавиться от стресса. По ее словам, страх заставляет людей уходить в мир фантазий, поэтому необходимо сосредоточиться на том окружении, в котором человек находится в данную минуту.
"Очень важно вернуться в здесь и сейчас, что я нахожусь дома или на рабочем месте. Нужно посчитать, сколько вокруг предметов синего, красного, зеленого, какого угодно цвета. Для того чтобы переключится в реальность, потому что тревога нас всегда уносит непонятно куда, мы начинаем фантазировать. Необходимо осознать, чтобы была возможность посмотреть, что ты находишься здесь и сейчас", – рассказала специалист.
Она подчеркнула, что крайне важно говорить самому себе о своем хорошем самочувствии, но не используя частицу "не".
"Причем именно не то, что я не болен. Потому, что мозг наш не воспринимает частицу "не", а "я здоров, я красив, я доволен собой", – пояснила Овчаренко.
Ранее Лариса Овчаренко объяснила Москве 24, почему люди верят в теорию заговора, согласно которой людям хотят вживить микрочипы под видом вакцинации от коронавируса.
По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 7,6 миллиона случаев заражения, более 427 тысяч человек скончалось.
В России выявлено 537 210 случаев COVID-19, вылечились 284 539 человек, скончалось 7 091.
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