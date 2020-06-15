Психолог рассказала, как побороть тревогу из-за COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Кандидат психологических наук, доцент Лариса Овчаренко рассказала Москве 24, как перестать бояться заражения коронавирусом. По мнению специалиста, страхи отвлекают нас от реальной жизни.

В первую очередь специалист советует выбрать для себя тот набор гигиенических мер, который подходит именно вам и позволяет ощутить душевное спокойствие.

Далее Овчаренко рекомендует посмотреть на официальные данные по заболеваемости COVID-19. Она считает, что это поможет осознать, что вирус отступает.

"Что всегда предлагаю делать – это посмотреть официальные данные, статистику, которая говорит об улучшении ситуации вообще в мире и в России в частности – в Москве", – заявила психолог.





землю эту почувствовать, в буквальном смысле слова. Можно встать на ноги, почувствовать землю, можно стоя постучать пятками об пол.

Лариса Овчаренко кандидат психологических наук, доцент Когда возникает сильная тревога, многие используют такую метафору: "Земля из под ног уходит". В таком случае необходимо выполнить упражнения, которые помогают "заземлиться". Важно оченьземлю эту почувствовать, в буквальном смысле слова. Можно встать на ноги, почувствовать землю, можно стоя постучать пятками об пол.

Овчаренко отметила еще один действенный способ избавиться от стресса. По ее словам, страх заставляет людей уходить в мир фантазий, поэтому необходимо сосредоточиться на том окружении, в котором человек находится в данную минуту.

"Очень важно вернуться в здесь и сейчас, что я нахожусь дома или на рабочем месте. Нужно посчитать, сколько вокруг предметов синего, красного, зеленого, какого угодно цвета. Для того чтобы переключится в реальность, потому что тревога нас всегда уносит непонятно куда, мы начинаем фантазировать. Необходимо осознать, чтобы была возможность посмотреть, что ты находишься здесь и сейчас", – рассказала специалист.

Она подчеркнула, что крайне важно говорить самому себе о своем хорошем самочувствии, но не используя частицу "не".

"Причем именно не то, что я не болен. Потому, что мозг наш не воспринимает частицу "не", а "я здоров, я красив, я доволен собой", – пояснила Овчаренко.

Ранее Лариса Овчаренко объяснила Москве 24, почему люди верят в теорию заговора, согласно которой людям хотят вживить микрочипы под видом вакцинации от коронавируса.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 7,6 миллиона случаев заражения, более 427 тысяч человек скончалось.

В России выявлено 537 210 случаев COVID-19, вылечились 284 539 человек, скончалось 7 091.

