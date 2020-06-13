Биолог перечислила скрытые признаки коронавируса

07:50
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Стали известны скрытые признаки коронавирусной инфекции COVID-19. Их перечислила профессор Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова в интервью РИА Новости.
Она отметила, что слово "бессимптомное" в контексте течения COVID-19 не имеет никакого смысла.
"Какой же это бессимптомник, если у него внутренние органы разрушаются? Это симптомы, которые мы сами не ощущаем", – пояснила Баранова.
Она рассказала, что в группу риска попадают люди, получившие положительный результат теста на COVID-19, но не имеющие явных признаков заболевания. В основном в этой группе присутствует молодежь, которая не находится под постоянным наблюдением врачей.
"Это все можно было бы установить и без томографии, если с помощью стереометрии контролировать размер легких. Если он стал уменьшаться, то, возможно, речь идет о коронавирусе", – сообщила Баранова.
Она заявила, что стереометрию имеет смысл делать в случае, если был известен объем легких человека до пандемии. Это позволило бы сделать сравнительный анализ дыхательного органа.
"Если вы получили положительный тест на COVID-19, но не ощущаете симптомов, то нужно дойти до томографии и посмотреть, что с легкими", – рекомендует биолог.
Кроме того, заболевший COVID-19 может не ощущать снижения функции почек. Определить данный показатель поможет анализ крови на клубочковую фильтрацию.
Специалист также подчеркнула возможность незаметного течения коронавируса у беременных. При этом она посоветовала таким пациентам не заниматься специальной проверкой органов на симптомы COVID-19. В этом случае наилучшим решением станет снижение числа социальных контактов.
Ранее Анча Баранова рассказала о рисках стремления скорее переболеть коронавирусом. По словам специалиста, от COVID-19 можно уклониться.
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