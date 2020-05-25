Ученые в Ухане будут продолжать изучение вирусов

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Ученые в китайском Ухане планируют продолжать изучать вирусы для того, чтобы избежать вспышек инфекций в будущем, передает РИА Новости.

По словам специалистов, известные в настоящее время типы вирусов являются лишь вершиной айсберга, а потому важно и далее не прекращать их исследования.

"Если мы хотим защитить человечество от вспышки нового инфекционного заболевания, мы должны взяться за исследование этих неизвестных вирусов, носителями которых являются дикие животные. Кроме того, мы должны иметь в запасе некоторые лекарства и проявляющие реагенты для профилактики и контроля в будущем", – заявила одна из ведущих вирусологов Уханьского института вирусологии Ши Чжэнли.

По ее словам, сейчас в природе продолжают существовать различные виды летучих мышей, которые потенциально могут быть переносчиками многих вирусов и инфекций.

"Работа, которой мы сейчас занимаемся, – найти вирусы, прежде чем они найдут нас", – резюмировала вирусолог.

Ранее в Минздраве РФ оценили мощность вероятной второй волны коронавируса. Главный инфекционист ведомства Елена Малинникова заявила, что вторая волна коронавируса будет слабее первой. Медик указала, что после пандемии большая часть россиян получит иммунитет, а сам вирус ослабнет.

Согласно последним данным, за минувшие сутки в России подтвердили 8 946 новых случаев коронавируса. COVID-19 зарегистрировали в 83 регионах страны.