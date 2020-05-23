В Минздраве оценили мощность второй волны коронавируса

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Главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова заявила, что вторая волна коронавируса будет слабее первой.

Медик указала, что после пандемии большая часть россиян получит иммунитет, а сам вирус ослабнет.

"Предположительно, будут небольшие подъемы заболеваемости, но такой волны, такой эпидемии, как сейчас, конечно же, коронавирус больше не вызовет", – сказала Малинникова.

По словам специалиста, большое значение в подготовке ко второй волне имеет определение антител к коронавирусу.

В дальнейшем это позволит "понимать, сколько и кому необходимо вводить вакцины, какую роль сыграет вакцинация", заключила вирусолог в интервью "Парламентской газете".

Академик РАН Александр Гинцбург ранее указал, что в РФ в три-четыре раза меньше летальных исходов, чем в других странах, так как популяционный иммунитет у граждан страны выше.

В свою очередь, главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова предположила, что пандемия коронавирусной инфекции в России завершится к июлю.

По последним данным, в России зафиксировано 326 448 случая коронавируса в 85 регионах. Общее число выздоровевших составляет 99 825. За весь период зарегистрировано 3 249 летальных исхода.