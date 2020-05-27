Биолог рассказала о рисках стремления скорее переболеть коронавирусом

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Стало известно, какой риск несет в себе стремление как можно быстрее переболеть коронавирусом. Об этом рассказала профессор Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова.
Специалист пояснила, что от времени приобретения инфекции зависит состояние заболевшего гражданина. Так, чем позже человек заболеет коронавирусом, тем больше он получит шансов на эффективное лечение и легкую форму болезни.
"Когда вы что-то подхватываете в начале эпидемии, то у вас меньше способов с этим бороться: у вас меньше знаний о вирусе. <...> Если выбирать, сейчас подхватить вирус или через полгода, то лучше через полгода", – сказала Баранова в интервью РИА Новости.
Она подчеркнула, что вирус постепенно слабеет. Увеличивается рост числа бессимптомных переболевших, что постепенно повышает шансы переболеть COVID-19 без осложнений.
При этом коронавирус увеличивает свою "заразность". По словам биолога, инфекция активнее передается другим людям.
"Мы получаем много бессимптомных носителей и растущий процент переболевших, а значит стадный иммунитет формируется быстрее", – подчеркнула Баранова.
Она добавила, что существуют способы уклониться от коронавируса. Главный среди них – сокращение количества социальных контактов.
"В магазины лучше ходить реже и покупать продукты на неделю, гулять в парке, а не идти на концерт", – сказала эксперт.
Ранее Анча Баранова перечислила системы организма, подлежащие первоочередной проверке после выздоровления от COVID-19. Речь шла о трех основных системах организма человека.
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