Режим военного положения ввели в районе Пекина из-за коронавируса

11:54
Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein
Режим военного положения ввели в пекинском районе Фэнтай из-за обнаружения коронавируса на местном оптовом рынке, передает РИА Новости со ссылкой на заместителя главы парткома района Чу Цзюньвэй.
Он отметил, что в рамках введения режима создали районный оперативный штаб. Чу заявил, что занятия в школах и садах, расположенных рядом с рынком, будут прекращены.
"Учебные заведения, которые еще не вернулись к работе после перерыва, должны отложить возобновление занятий", – сообщил Чу.
Он отметил, что необходимо усилить контроль в районе. В частности, строгий контроль введут в 11 жилых комплексах Фэнтай. Кроме того, будет стандартизирован процесс диагностики и лечения в медучреждениях всех уровней, а также усилены меры профилактики.
Сообщается, что в настоящий момент на нуклеиновую кислоту коронавируса проверили 1940 работников рынка. В Пекине зафиксировали 49 новых случаев заболевания, из них у 45 болезнь протекает бессимптомно.
Ранее COVID-19 обнаружили на одном из крупнейших оптовых рынков Пекина "Синьфади". Его нашли после проведенного расследования, связанного с обнаружением COVID-19 у 52-летнего жителя столицы Китая.
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