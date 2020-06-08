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В мире

08 июня, 19:49

В Ухане рассказали о бессимптомных носителях COVID-19

за рубежом наука медицина

Фото: AP Photo/Ng Han Guan

Выявленные в ходе массового скрининга в Ухане 300 бессимптомных носителей коронавируса не являются заразными. Об этом сообщили в местном комитете по здравоохранению, как передает РИА Новости.

Заболевшие были установлены в период с 14 мая по 1 июня. Специалисты протестировали более 9,89 миллиона человек.

После того как были выявлены 300 носителей COVID-19 без внешних симптомов, их биологический материал передали в Уханьский институт вирусологии. Ученые не смогли получить из этих клеток "живой" вирус, что указывает на незаразность носителей.

Эксперты также проверили результаты тестов на коронавирус у 1 174 испытуемых, которые контактировали с бессимптомными носителями. Результаты оказались отрицательными.

Ранее китайские ученые опровергли версию происхождения COVID-19 на рынке в Ухане. Специалисты проверили образцы животных, продававшихся там, и тесты показали отрицательный отклик на коронавирус.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 6,7 миллиона случаев заражения, более 397 тысяч человек скончалось.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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