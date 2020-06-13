09:20
Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein
Коронавирус нашли на одном из крупнейших оптовых рынков Пекина "Синьфади", передает РИА Новости.
Его обнаружили после проведенного расследования, связанного с обнаружением COVID-19 у 52-летнего жителя столицы Китая. Он сообщил, что никуда не выезжал в последнее время из города. Впоследствии заражение коронавирусом зафиксировали у двух работников Китайского центра исследования мясной продукции.
После этого было инициировано расследование, которое и подтвердило наличие коронавируса на рынке. Стало известно, что товар, в котором был COVID-19, поступил с рынка морепродуктов "Цзиншэнь".
В настоящий момент он закрыт. У девяти человек, которые имели дело с зараженной рыбе, взяли тест на коронавирус, которые показали отрицательный результат. В настоящий момент они пребывают на карантине. На образцах других продуктов оптового рынка коронавируса также не обнаружили.
Ранее стало известно, что в Ухане в период с 14 мая по 1 июня обнаружили 300 инфицированных COVID-19. Городской комитет по здравоохранению сообщил, что они переносят болезнь бессимптомно и не являются заразными.
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