Китай опроверг информацию о сокрытии данных от ВОЗ в начале эпидемии

11:18
Фото: AP Photo/Claudio Furlan/LaPresse via AP
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь опроверг информацию о сокрытии данных от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в начале эпидемии коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.
"Я не знаю, откуда эти так называемые внутренние источники. Эти сообщения абсолютно не соответствуют действительности", – заявил Лицзянь.
Ранее агентство Associated Press со ссылкой на внутренние документы ВОЗ сообщило, что организация в самом начале эпидемии столкнулась с трудностями при получении информации о коронавирусе от Китая.
Агентство также сообщило, что власти Китая более недели не предоставляли информацию о геноме COVID-19 после того, как несколько правительственных лабораторий его расшифровали.
Спецслужбы пяти стран также ранее обвиняли власти КНР в намеренном уничтожении данных о вспышке COVID-19. Утверждалось, что в Китае знали о возможности коронавируса передаваться от человека к человеку еще в декабре 2019 года.
В США при этом выдвигали версию, что власти КНР скрыли информацию о вирусе для того, чтобы пополнить свои запасы товаров, нужных для борьбы с COVID-19. В частности, речь идет о лицевых масках, хирургических халатах и перчатках.
Во всем мире, по данным ВОЗ, зафиксировано более 6,1 миллиона случаев коронавируса, более 376 тысяч человек скончалось. В России зарегистрировано 432 277 случаев коронавирусной инфекции.
Более 100 миллионов жителей Китая попали под новый карантин
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: