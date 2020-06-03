Китай опроверг информацию о сокрытии данных от ВОЗ в начале эпидемии

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Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь опроверг информацию о сокрытии данных от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в начале эпидемии коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я не знаю, откуда эти так называемые внутренние источники. Эти сообщения абсолютно не соответствуют действительности", – заявил Лицзянь.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на внутренние документы ВОЗ сообщило, что организация в самом начале эпидемии столкнулась с трудностями при получении информации о коронавирусе от Китая.

Агентство также сообщило, что власти Китая более недели не предоставляли информацию о геноме COVID-19 после того, как несколько правительственных лабораторий его расшифровали.

Спецслужбы пяти стран также ранее обвиняли власти КНР в намеренном уничтожении данных о вспышке COVID-19. Утверждалось, что в Китае знали о возможности коронавируса передаваться от человека к человеку еще в декабре 2019 года.

В США при этом выдвигали версию, что власти КНР скрыли информацию о вирусе для того, чтобы пополнить свои запасы товаров, нужных для борьбы с COVID-19. В частности, речь идет о лицевых масках, хирургических халатах и перчатках.

Во всем мире, по данным ВОЗ, зафиксировано более 6,1 миллиона случаев коронавируса, более 376 тысяч человек скончалось. В России зарегистрировано 432 277 случаев коронавирусной инфекции.

