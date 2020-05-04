В США назвали причину "сокрытия" Китаем данных о COVID-19 – СМИ

Фото: AP/TASS/Mark Schiefelbein
В разведке США назвали причину, по которой Китая якобы скрыл данные о вспышке новой коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом передает агентство Associated Press, ссылаясь на документы американских разведслужб.
Так, в США считают, что власти КНР скрыли информацию о вирусе для того, чтобы пополнить свои запасы товаров, нужных для борьбы с COVID-19. В частности, речь идет о лицевых масках, хирургических халатах и перчатках. Так, Китай смог увеличить импорт и сократить экспорт предметов медицинского назначения.
При этом власти КНР пытались скрыть и факт пополнения запасов, "запутывая и задерживая предоставление своих торговых данных". В США отметили, что вероятность истинности информации об изменениях в импорте и экспорте Китая составляет 95 процентов.
По мнению американской разведки, Китай также почти весь январь нынешнего года успешно скрывал от ВОЗ данные о передаче вируса от человека к человеку.
Ранее в СМИ появилась информация, что спецслужбы пяти стран обвинили власти КНР в намеренном уничтожили данных о вспышке COVID-19. Утверждалось также, что в Китае знали о возможности коронавируса передаваться от человека к человеку еще в декабре 2019 года.
По мнению спецслужб, Национальный комитет здравоохранения Китая уничтожил доказательства лабораторного происхождения SARS-CоV-2. Отмечалась и негативная роль Всемирной организации здравоохранения, которая "долгое время бездействовала в отношении новой болезни".
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