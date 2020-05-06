Помпео вновь обвинил КНР в сокрытии данных о COVID-19

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Госсекретарь США Майк Помпео вновь обвинил КНР в сокрытии информации о COVID-19.

По его словам, Китай видел начало кризиса в здравоохранении страны. Там могли предотвратить смерти тысяч людей по всему миру и экономические проблемы, отметил Помпео. Однако вместо этого Китай скрыл вспышку в Ухане, считает он.

"Национальная комиссия по здравоохранению распорядилась 3 января уничтожить образцы (вируса). Китай обеспечил исчезновение смелых китайских граждан, которые били тревогу, и задействовал пропагандистский аппарат, чтобы заставить замолчать тех, кто вежливо просил о транспарентности", – цитирует Помпео РИА Новости.

Он сообщил, что Китай по-прежнему отказывается делиться информацией, нужной для безопасности людей. Это штаммы вируса, клинические образцы и детали относительно заболевших COVID-19 в декабре 2019 года, уточнил Помпео. По его утверждению, некоторые страны начинают понимать риски ведения дел с Коммунистической партией Китая.

Спецслужбы пяти стран полагают, что власти КНР намеренно уничтожили данные о вспышке новой коронавирусной инфекции. В докладе утверждается, что в КНР знали о возможности передачи от человека к человеку еще в декабре 2019 года. При этом официальное подтверждение этого факта от властей Пекина пришло 20 января.

ВОЗ же не получала сведений от США об искусственном происхождении COVID-19 и настаивает на его животном происхождении. Директор программы ВОЗ по ЧС в области здравоохранения Майкл Райан пояснил, что в целом данные о происхождении вируса ценны, однако делиться ими или нет, следует решать самим американским властям.