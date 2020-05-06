Песков оценил версию об искусственном происхождении коронавируса

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Детальной информации о коронавирусе пока ни у кого нет, поэтому нельзя утверждать, был он искусственно создан или нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это относительно новый коронавирус, который сейчас находится под очень пристальным изучением ученых-вирусологов всего мира. Каких-то однозначных оценок и однозначных данных сейчас просто еще не существует по той самой причине, что он новый. Поэтому в этом случае каких-то таких однозначных заявлений делать, не имея веских оснований для этого, наверное, мы бы не стали", – цитирует его РИА Новости.

Спецслужбы пяти стран считают, что власти КНР намеренно уничтожили данные о вспышке новой коронавирусной инфекции. В докладе утверждается, что в КНР знали о возможности передачи от человека к человеку еще в декабре 2019 года. При этом официальное подтверждение этого факта от властей Пекина пришло лишь 20 января.

ВОЗ же не получала данных от США об искусственном происхождении COVID-19 и настаивает на его животном происхождении. Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан считает, что в целом данные о происхождении вируса ценны, однако поделиться ими или оставить при себе, следует решать самим американским властям.

О коронавирусе впервые начали сообщать из китайского Уханя в декабре 2019 года. По последним сведениям ВОЗ, в мире зафиксировано больше 3,5 миллиона случаев заражения, более 243 тысяч человек скончалось.