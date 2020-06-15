Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 7,8 миллиона

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адан Гебрейесус заявил, что число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило отметку 7,8 миллиона человек. Об этом сообщает ТАСС.

Также специалист назвал число летальных случаев.

"В ВОЗ поступили сведения о более 7,8 миллиона заболевших, умерло более 430 тысяч человек", – рассказал глава ВОЗ.

По словам Гебрейесуса, последние две недели почти каждый день регистрировалось более 100 тысяч случаев. Дополнительные опасения вызывает очаг COVID-19 в Пекине – руководитель организации отметил, что ситуация расследуется.

