В Пекине заявили о высоком риске распространения COVID-19

10:25
Фото: ТАСС/ROMAN PILIPEY/EPA
Риск дальнейшего распространения COVID-19 в Пекине из-за новой вспышки на крупнейшем оптовом рынке города очень высок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства китайской столицы Сюй Хэцзянь.
Он подчеркнул, что власти намерены в оперативном порядке провести эпидемиологическое расследование на рынке и в близлежащих районах. Также они протестируют людей на COVID-19 в очаге заражения и рядом с ним.
В минувшую субботу китайский рынок "Синьфади" временно закрыли из-за выявления следов коронавируса на доске для разделки импортированного лосося. В близлежащих районах вели режим военного времени. Уровень реагирования на ЧС в районе Фэнтай повысили до II.
В воскресенье в Пекине протестировали на коронавирус свыше 76,4 тысячи человек. В общей сложности в больницах города находятся 79 человек с COVID-19.
Ранее стало известно, что в Ухане в период с 14 мая по 1 июня обнаружили 300 инфицированных COVID-19. Городской комитет по здравоохранению сообщил, что они переносят болезнь бессимптомно и не являются заразными.
Во всем мире, по данным ВОЗ, зафиксировано более 7,6 миллиона случаев COVID-19, более 427 тысяч человек скончалось. В России выявлено 528 964 случая коронавируса, вылечились 280 050 человек, скончались 6 948.
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