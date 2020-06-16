В Москве отменили почти 15 тысяч штрафов за ошибки в пропусках

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Почти 15 тысяч штрафов за ошибку в номере автомобиля при привязкек цифровому пропуску отменили в столице.

Об этом сообщается в Telegram Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В ведомстве указали, что отменено 14 639 штрафов. Там также напомнили, что новые штрафы не выписываются с 9 июня.

Для отмены штрафа нужно подать заявление на портале мэра и правительства города, передает "Вечерняя Москва".

Пропускной режим в столице был введен из-за угрозы распространения коронавируса. Для контроля москвичей на личном транспорте задействовали камеры фото- и видеофиксации. Штраф составлял 5 тысяч рублей.

Сергей Собянин ранее подчеркивал, что максимум ограничений в столице могут снять до 1 июля, поскольку город плавно переходит от одного этапа снятия ограничений к другому.