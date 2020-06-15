В борьбе с COVID-19 и его последствиями удалось действовать на опережение – Путин

Фото: kremlin.ru
Российским властям в борьбе с коронавирусом и последствиями пандемии в целом удалось действовать на опережение, сообщил Владимир Путин на совещании по поддержке экономики и социальной сферы.
По словам российского лидера, когда принимались самые первые шаги по борьбе с COVID-19, было ясно, что вынужденные ограничения, как и во всем мире, неизбежно скажутся на деловой активности, экономике, бизнесе, а значит, на доходах и благополучии людей.
"Поэтому нужно было решать две задачи: защитить безопасность людей и сработать на опережение. В целом нам это удается сделать", – цитирует Путина ТАСС.
Также президент отметил принципиальную значимость оценки гражданами и бизнесом эффективности мер поддержки в условиях пандемии коронавируса.
Ранее Владимир Путин сообщил, что Россия выходит из пандемии коронавирусной инфекции с минимальными потерями. При этом глава государства выразил надежду на то, что и дальше в стране будет фиксироваться положительная динамика.
Глава Минздрава Михаил Мурашко заявлял, что говорить о полном снятии ограничений в регионах РФ пока рано.
При этом он отмечал, что благоприятная ситуация по коронавирусу наблюдается в 21 регионе страны. Список наиболее спокойных областей возглавляет Тюменская.
Как развивается ситуация с коронавирусом в России
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