В борьбе с COVID-19 и его последствиями удалось действовать на опережение – Путин

Фото: kremlin.ru

Российским властям в борьбе с коронавирусом и последствиями пандемии в целом удалось действовать на опережение, сообщил Владимир Путин на совещании по поддержке экономики и социальной сферы.

По словам российского лидера, когда принимались самые первые шаги по борьбе с COVID-19, было ясно, что вынужденные ограничения, как и во всем мире, неизбежно скажутся на деловой активности, экономике, бизнесе, а значит, на доходах и благополучии людей.

"Поэтому нужно было решать две задачи: защитить безопасность людей и сработать на опережение. В целом нам это удается сделать", – цитирует Путина ТАСС.

Также президент отметил принципиальную значимость оценки гражданами и бизнесом эффективности мер поддержки в условиях пандемии коронавируса.

Ранее Владимир Путин сообщил, что Россия выходит из пандемии коронавирусной инфекции с минимальными потерями. При этом глава государства выразил надежду на то, что и дальше в стране будет фиксироваться положительная динамика.

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявлял, что говорить о полном снятии ограничений в регионах РФ пока рано.

При этом он отмечал, что благоприятная ситуация по коронавирусу наблюдается в 21 регионе страны. Список наиболее спокойных областей возглавляет Тюменская.