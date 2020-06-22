Московские врачи вылечили от коронавируса более 136 тысяч человек

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Врачи в столице вылечили еще 1 114 пациентов от коронавирусной инфекции, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 136 670", – сообщила Ракова.

После лечения врачи проводят исследования, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания. При выписке пациенты, которым нужно оставаться под наблюдением, получают необходимые рекомендации.

Выздоровевшие горожане могут стать донорами плазмы. Для этого нужно обратиться на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает каждый день с 9:00 до 19:00. Процедура доступна для людей в возрасте от 18 до 55 лет без противопоказаний к донорству. Перед забором материала потенциальных доноров осмотрят дополнительно.

Ранее Анастасия Ракова сообщила, что в привычный формат работы были переведены 12 городских поликлиник Москвы, в которых ранее оборудовали амбулаторные КТ-центры. Прием посетителей начали только после полноценной дезинфекции.

Директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что выпуск российской вакцины от коронавируса может начаться осенью. 18 июня 18 добровольцам ввели вакцину в Сеченовском университете. За добровольцами будут наблюдать в стационаре в течение 28 дней.

