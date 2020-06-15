В Москве провели 3 млн ПЦР-тестов на коронавирус

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В столице провели три миллиона тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.
"Несмотря на стабилизацию ситуации с коронавирусом в городе, Москва продолжает наращивать объемы тестирования. Это необходимо в первую очередь для безопасности горожан. Городские, федеральные и частные лаборатории уже провели три миллиона ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию", – сказала Ракова
Всего российские специалисты провели уже более 15,1 миллиона тестов на COVID-19. Только за сутки было сделано 280 тысяч тестов. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Ракова напомнила, что в Москве для выявления коронавируса у пациентов используются ПЦР-анализы и ИХЛА-тестирование. В обязательном порядке тест на COVID-19 сдают все граждане с признаками ОРВИ, с пневмонией и те, кто проживает с заболевшими вирусом.
Кроме того, в Москве организован скрининг сотрудников, которые контактируют с жителями – это медицинские и социальные работники, сотрудники транспорта, ЖКХ, полиции. Тестирование на коронавирус также проходят пациенты неинфекционных стационаров.
С 27 мая все москвичи могут пройти бесплатный тест на выявление антител. Исследования проводят на базе 30 столичных поликлиник. Результаты будут доступны в течение трех дней в электронной медкарте пациента.
В России за прошедшие сутки выявили 8 835 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 3 198 случаев не имели клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 528 964 случая коронавирусной инфекции.
Ранее Сергей Собянин рассказал о планах по смягчению ограничений в июле. По его словам, в этом месяце могут быть сняты ограничения по свободному посещению спортивных и массовых мероприятий, кинотеатров и театров.
При этом он отметил, что точные сроки смягчения ограничений будут всецело зависеть от эпидемиологической ситуации в стране. Мэр города подчеркнул, что в случае ухудшения ситуации сроки будут отодвигаться до наилучшей обстановки.
За последние сутки в столице зафиксировали 1 477 новых случаев коронавируса
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