В Москве провели 3 млн ПЦР-тестов на коронавирус

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице провели три миллиона тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

"Несмотря на стабилизацию ситуации с коронавирусом в городе, Москва продолжает наращивать объемы тестирования. Это необходимо в первую очередь для безопасности горожан. Городские, федеральные и частные лаборатории уже провели три миллиона ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию", – сказала Ракова

Всего российские специалисты провели уже более 15,1 миллиона тестов на COVID-19. Только за сутки было сделано 280 тысяч тестов. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Ракова напомнила, что в Москве для выявления коронавируса у пациентов используются ПЦР-анализы и ИХЛА-тестирование. В обязательном порядке тест на COVID-19 сдают все граждане с признаками ОРВИ, с пневмонией и те, кто проживает с заболевшими вирусом.

Кроме того, в Москве организован скрининг сотрудников, которые контактируют с жителями – это медицинские и социальные работники, сотрудники транспорта, ЖКХ, полиции. Тестирование на коронавирус также проходят пациенты неинфекционных стационаров.

С 27 мая все москвичи могут пройти бесплатный тест на выявление антител. Исследования проводят на базе 30 столичных поликлиник. Результаты будут доступны в течение трех дней в электронной медкарте пациента.

В России за прошедшие сутки выявили 8 835 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 3 198 случаев не имели клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 528 964 случая коронавирусной инфекции.

Ранее Сергей Собянин рассказал о планах по смягчению ограничений в июле. По его словам, в этом месяце могут быть сняты ограничения по свободному посещению спортивных и массовых мероприятий, кинотеатров и театров.

При этом он отметил, что точные сроки смягчения ограничений будут всецело зависеть от эпидемиологической ситуации в стране. Мэр города подчеркнул, что в случае ухудшения ситуации сроки будут отодвигаться до наилучшей обстановки.

