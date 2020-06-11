Количество выявляемых случаев пневмонии в Москве сократилось в 5 раз – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Количество выявляемых случаев пневмонии в Москве сократилось в пять раз. С таким заявлением выступил мэр столицы Сергей Собянин.

"Сколько случаев пневмонии выявлялось? Было 2,5 тысячи случаев в сутки, а сейчас – около 500, чуть больше. В пять раз меньше", – отметил он в эфире телеканала "Россия 24".

Кроме того, градоначальник особенно подчеркнул, что в столице также сократилось число подтверждаемых случаев коронавирусной инфекции. Эти показатели уменьшились в три-четыре раза.

В целом столичные власти отмечают положительную динамику в ситуации с COVID-19 в городе. Так, за последние 10 дней ухудшений в столице зафиксировано не было.

"Рановато говорить о серьезной статистике. Больше недели назад мы открыли торговые центры, сейчас разрешили прогулки. И за этот, уже достаточно большой, период – 10 дней – ничего плохого не случилось. Мы видим, что у нас улучшаются показатели по всем параметрам", – подчеркнул мэр.

Ранее глава города призвал жителей столицы оставаться дома в праздники. Он отметил, что, несмотря на предстоящие долгие выходные, москвичи должны позаботиться о своей безопасности и провести праздничные дни дома.