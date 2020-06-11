Собянин призвал москвичей избегать массового скопления людей в День России

18:42
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Сергей Собянин рекомендовал москвичам избегать массового скопления людей в День России.
"Я бы не рекомендовал никуда ходить в эти праздники. У нас запрещены пока массовые мероприятия. Официальные мероприятия будут проводиться 12 июня и в день парада, но лучше посмотреть по телевизору. Никакой массовки огромной или зрителей не должно быть. Это большой риск. Поэтому лучше ограничить себя в попытках найти такие массовые мероприятия. Лучше этого не делать", – сказал мэр в эфире телеканала "Россия 24".
При этом градоначальник напомнил горожанам о необходимости сохранять режим обязательного ношения масок и перчаток. В настоящее время использовать средства защиты следует в обязательном порядке в магазинах, в метрополитене и в автобусах.
Ранее Сергей Собянин заявлял о том, что в Москве стабильно снижаются показатели по COVID-19. Глава города подчеркивал, что количество выявляемых случаев коронавируса снизилось в 3–4 раза с момента пика заболеваемости в столице.
Также стало известно, что власти столицы не будут устанавливать карантин для жителей других регионов страны, которые приедут в город.
"В Москве никогда не устанавливали такой режим и устанавливать его не собираемся", – сказал мэр столицы.
Президент РФ Владимир Путин также отмечал, что ситуация с COVID-19 в России в целом стабилизируется и улучшается. Однако глава государства особенно выделял, что сейчас нужно самым тщательным образом отслеживать обстановку в каждом регионе.
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