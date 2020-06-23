Психолог рассказала, как подготовить ребенка к возвращению в детский сад

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Кандидат психологических наук, доцент Лариса Овчаренко рассказала, как подготовить ребенка к возвращению в детский сад после продолжительного перерыва, связанного с режимом самоизоляции.

По мнению специалиста, дети быстрее перестраиваются к окружающим их обстоятельствам, поэтому больших проблем возникнуть не должно.

"Дети намного быстрее адаптируются к изменяющимся условиям. Это больше взрослые, родительские страхи. О том, что вот ребенок будет переживать, долго будет адаптироваться. Ребенок в меньшей степени стереотипизирован, и мышление у него в меньшей степени забито, нежели у родителей. Поэтому он быстрее адаптируется", – считает Овчаренко.

Специалист советует в первую очередь поговорить с ребенком, напомнить ему, как он ходил в детский сад раньше, вспомнить воспитательницу. Акцентировать его внимание на позитивных воспоминаниях, задать положительный тон.

"Можно погулять рядом с детским садом, напомнить дорогу туда. Вспомнить, что там есть мальчики и девочки. Может быть, будут новые детки. Вспомнить, как знакомились на детской площадке, сказать, что в саду тоже ждут друзья. Спросить, скучал ли он по своим друзьям, хочет возвращаться или нет", – советует психолог.





Лариса Овчаренко кандидат психологических наук, доцент В большей степени это родительские страхи. Они переживают за то, что их ребенок будет переживать. Тем самым образом взрослый транслирует свою тревогу ребенку, и он, конечно, с огромным удовольствием эту тревогу подхватывает.

Психолог обратила внимание на необходимость соблюдения режима. По ее словам, необходимо начать готовить ребенка за 7–10 дней до возвращения в детский сад.

"Просто ребенок должен вспомнить, что нужно вовремя просыпаться и ложиться, а не во столько, во сколько захочется. Вовремя питаться. Завтрак дома или в детском саду. Эту систему надо возобновить для ребенка. Чтоб не было такого, что ты дома сидишь и развлекаешься, а завтра ты снова повзрослел и идешь в детский сад", – считает доцент.





Лариса Овчаренко кандидат психологических наук, доцент Ребенок не будет никогда переживать очень сильно и не будет его травмировать отрыв от родителей, от дома, если он знает, что родители его любят и родители всегда ждут.

Психолог советует просто поговорить с ребенком, напомнить ему, что родителям надо на работу, но они все равно очень сильно по нему скучают.

Овчаренко подчеркнула, что если ребенок все таки сильно переживает, то не стоит сразу оставлять его в саду на целый день. Можно начать с прогулок с группой, дальше можно оставлять до обеда.

"Лучше в первый день дать ребенку домашнюю игрушку. Обязательно в конце дня спросить у ребенка, как прошел его день, понравилось ли ему. Необходимо очень внимательно относиться к состоянию ребенка", – кандидат психологических наук.

Столичные детские сады с 23 июня возобновили работу в обычном режиме.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что перед приходом детей в детских садах выполняется генеральная уборка всех помещений и инвентаря, полностью дезинфицируются игровые и спортивные площадки.

Все сотрудники учреждений обязаны носить маску в течение всего рабочего дня и менять ее каждые 2-3 часа. Необходимый запас масок есть в каждом детском саду, подчеркнула заммэра.