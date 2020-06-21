В летних лагерях ожидают около 5 млн детей в этом сезоне

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Заместитель министра просвещения Денис Грибов заявил, что по ожиданиям министерства в текущем году в летних лагерях смогут отдохнуть около пяти миллионов детей.
"Около пяти миллионов, но мы не можем стопроцентно спрогнозировать точное количество, поскольку ситуация меняется в ежедневном режиме", – объяснил Грибов в эфире радио "Комсомольская правда".
Он рассказал, что всего летом планируют открыть порядка 33 тысяч лагерей для отдыха детей. В этому году смены будут составлять 24 дня для санитарно-курортной программы и 21 день для оздоровительных.
При этом Грибов уточнил, что Минпросвещения обратилось к Роспотребнадзору с просьбой организовать смены короче 21 дня в дополнение к уже имеющимся. Он добавил, что некоторые программы могут быть рассчитаны на 10–14 дней.
По его словам, с 1 июля возобновят работу детские центры "Артек", "Орленок", "Океан" и "Смена". Они смогут принимать детей из регионов, в которых располагаются центры. Он отметил, что с августа могут начать принимать и других детей, но это будет зависеть от санитарно-эпидемиологической обстановки в стране.
Начальник отдела организации надзора по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора Галина Яновская в свою очередь сообщила, что детям и педагогам в летних лагерях маски носить не придется, однако в лагеря не допустят детей с респираторными заболеваниями. Средства индивидуальной защиты будет необходимо использовать только сотрудникам, работающим в пищеблоках.
Ранее Сергей Собянин продлил действие сертификатов на летний отдых до 31 октября 2021 года. Данное решение было принято, поскольку в связи с пандемией коронавируса работа по выездному летнему отдыху для детей из социально незащищенных семей была приостановлена.
Возможность поехать в лагерь детям из социально незащищенных семей предоставляется в рамках столичной программы детского отдыха. Родители или законные представители ребенка могут получить путевку в лагерь.
Они имеют возможность оплатить ее с помощью сертификата, выданного московским правительством, стоимость которого составляет 30 тысяч рублей.
Дети смогут находиться в летних лагерях без масок
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