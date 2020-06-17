Собянин продлил действие сертификатов на детский отдых до 31 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил действие сертификатов на летний отдых до 31 октября 2021 года, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Данное решение было принято по итогам заседания президиума городского правительства. Речь идет о продлении ранее выданных сертификатов на организацию детского отдыха.

Согласно заявлению пресс-службы, данное решение было принято, поскольку в связи с пандемией коронавируса работа по выездному летнему отдыху для детей из социально незащищенных семей была приостановлена.

Из-за распространения COVID-19 в других регионах России были закрыты детские лагеря. В связи с этим семьи, которым были вручены сертификаты на оплату путевок, не смогли реализовать их в июне 2020 года.

"Июльская и августовская смены детского отдыха, скорее всего, будут проходить в ограниченных масштабах, и, соответственно, многие семьи также не смогут приобрести путевки", – пояснили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Возможность поехать в лагерь детям из социально незащищенных семей предоставляется в рамках столичной программы детского отдыха. Родители или законные представители ребенка могут получить путевку в лагерь.

Они имеют возможность оплатить ее с помощью сертификата, выданного московским правительством, стоимость которого составляет 30 тысяч рублей.

Ранее президент России Владимир Путин поручил проработать условия приема детей в лагеря. Минпросвещения, Роспотребнадзор и органы исполнительной власти в субъектах РФ обязаны установить сроки и условия заезда посетителей. При этом необходимо также организовать упрощенный прием документов.