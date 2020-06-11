Президент РФ поручил проработать условия приема детей в лагеря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Президент России Владимир Путин поручил определить порядок приема детей в оздоровительные лагеря. Данное распоряжение должно быть выполнено до 20 июня, как передает РИА Новости.

Минпросвещения, Роспотребнадзор и органы исполнительной власти в субъектах РФ обязаны установить сроки и условия заезда посетителей. При этом необходимо также организовать упрощенный прием документов.

В мае 2019 года Депздрав объяснил порядок оформления справок и направлений для детей, которые летом поедут в оздоровительные лагеря или санатории. Соответствующие кабинеты есть во всех городских поликлиниках.

Для оформления документов нужно иметь справки: по форме 079/у (о состоянии здоровья ребенка), об отсутствии контактов с инфекционными больными по месту жительства, об отсутствии контактов с инфекционными больными по месту учебы. С учетом ситуации по коронавирусу этот перечень может быть скорректирован.

