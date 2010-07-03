В Депздраве рассказали, как получить медсправки для отдыха ребенка в лагере

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Во всех городских поликлиниках Депздрава работают кабинеты оформления справок и направлений, где родители могут получить медицинские документы для отдыха ребенка в детском оздоровительном лагере или в санатории, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Записаться на прием можно в день обращения в поликлинике или заранее на портале mos.ru.

Для оформления документов нужно иметь справки: по форме 079/у (о состоянии здоровья ребенка), об отсутствии контактов с инфекционными больными по месту жительства, об отсутствии контактов с инфекционными больными по месту учебы.

В будние дни эти кабинеты работают с 08:00 до 22:00, а в субботу – с 09:00 до 15:00.

Справку по форме № 079/у выдает педиатр. Санаторно-курортную карту можно получить как в кабинете выдачи справок и направлений, так и у участкового педиатра. Этот документ оформляется минимум три дня.

Справки об отсутствии контактов с инфекционными больными выдаются после того, как врач проверяет, не перенес ли кто-то из окружения ребенка какое-либо инфекционное заболевание.

Если планируется отдых ребенка в санатории, то получение документов займет несколько дней. Необходимо оформить справку по форме № 070/у (для получения путевки в санаторий); санаторно-курортную карту и справку о контактах.

Вице-премьер России Татьяна Голикова ранее сообщила, что в текущем году появится более 45,3 тысячи организаций отдыха и оздоровления детей. Это на 146 организаций больше, чем в прошлом году. Организованный отдых должен охватить 5,8 миллиона детей.

Ранее детский омбудсмен Анна Кузнецова призвала издать приказ по организации детского досуга летом. Она считает, что нужно придумать занятия и кружки для детей, которые не едут отдыхать вместе с родителями или в летний лагерь.

Особенно это касается подростков, стоящих на учете и попавших в трудную жизненную ситуацию. Кузнецова добавила, что готова оказать содействие инициативе.

