Мастер-классы, игры и лекции. Летние детские лагеря откроются в столичных парках

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В восьми столичных парках департамента культуры откроются летние лагеря, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Школьники смогут проводить там дни каникул, пока их родители будут на работе.

Для детей организуют творческие мастер-классы, спортивные игры, познавательные лекции и занятия в школах актерского мастерства. Между делом ребят будут кормить.

Все лагеря – платные. Узнать, как приобрести путевки, и ознакомиться с расписанием смен можно по телефонам, указанным на официальных сайтах парков. Дети будут находиться на территории лагеря с 08:30–09:30 до 19:00–20:00.

Выбрать можно наиболее удобный по местоположению и другим параметрам парк:

Детские лагеря откроются в таких зонах отдыха, как:

Парк Горького;

cад имени Баумана;

ландшафтный парк "Митино";

Бабушкинский парк;

парк "Северное Тушино";

парк "Фили";

парк "Сокольники";

парк "Красная Пресня".

К примеру, в парке "Фили" откроется лагерь для изобретателей. Рассчитан он на детей и подростков в возрасте от 9 до 13 лет. Отдохнуть там можно будет в течение двух смен – с 27 по 31 мая и с 3 по 7 июня.

В парке "Северное Тушино" лагерь будет открыт для детей от 7 до 14 лет. Работать он будет с середины июня до конца августа в несколько смен. Предусмотрены циклы тематических занятий, они будут посвящены воздухоплаванию, мореходству, экологии, а также культуре и традициям индейцев Северной Америки.

В саду имени Баумана летом откроется целых три детских лагеря для детей от 4 до 14 лет. Один них – "Кон-Тики – посвятят великим путешественникам и первооткрывателям. Еще два лагеря – CityKids и "Домик Фанни Белл" – подойдут юным горожанам, которых интересует театр и кинематограф.

Занятия в бассейне, киновечера, профессиональные фотосессии и театрально студию подготовили в лагере "Позитив" в "Сокольниках". Посещать лагерь смогут дети от 6 до 14 лет. Лагерь будет открыт с середины июня до конца августа.

В ландшафтном парке "Митино" и Бабушкинском парке программу также посвятят театру и кино. Там смогут отдыхать дети в возрасте от 7 до 12 лет. В парке "Красная Пресня" детский лагерь будет открыт для детей от 4 до 12 лет с июня до конца августа. Ребят познакомят с балетом, научат рисовать, расскажут о чудесах науки в специально созданной для этого лаборатории.

В Парке Горького будет открыт летний кампус "Зеленой школы". Работать лагерь будет с 3 июня по 30 августа и за это время организуют 20 смен продолжительностью от трех до шести дней. Каждая из них для детей определенного возрастает 6 до 12 лет. Детей научат рисовать и лепить из глины, также они посетят кулинарные мастер-классы, познакомятся с экодизайном, историей архитектуры и кинематографом.

Ранее сообщалось, что в столичных парках летом пройдут бесплатные спортивные, творческие и образовательные занятия для взрослых. Большая часть курсов начнется 1 июня.