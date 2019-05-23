Что готовит для столичных школьников "Московская смена" в 2019 году

Этим летом в городе вновь откроют свои двери площадки для отдыха школьников в рамках столичной программы "Московская смена". Рассказываем, как будут работать бесплатные лагеря в этом году и чем дети смогут заняться во время летних каникул.

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Что такое "Московская смена" и кто может в ней участвовать

"Московская смена" – это бесплатная программа активного отдыха, рассчитанная на школьников в возрасте от 7 до 14 лет, которые проживают в Москве (по месту регистрации или пребывания) и не планируют уезжать из города во время летних каникул.

Для всех желающих откроют три смены:



образовательную

физкультурно-оздоровительную

социальную

с 9 до 19 часов

трехразовое питание и медицинское обслуживание

Как записаться и сколько длятся смены

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Все смены будут работать по будням –. В течение дня для детей предусмотрено бесплатное

Запись в первую смену городской программы начнется 24 мая.

Образовательная смена стартует с 3 июня, спортивных смен запланировано две – с 3 июня и с 1 июля, а смены социальные пройдут три раза – с 3 июня, с 1 июля и с 1 августа. Каждая смена будет длиться 21 день.

Причем в этом году смены будут посвящены определенной теме. На июнь запланирована программа "Вперед, к Победе!". Для школьников подготовят мероприятия, посвященные июньским праздникам, а также Дню Победы и Дню памяти и скорби. Кроме того, в первом летнем месяце проведут интеллектуальные турниры и туристский слет.

В июле программа будет посвящена теме "Родные просторы". Дети смогут принять участие в спортивных и туристических мероприятиях, посвященных Году детского туризма. Также в это время проведут программу "Десятилетие детства", в которую включены празднование Дня семьи, любви и верности, спартакиады, экологические акции, походы и экскурсии по городу.

Августовской темой смен станет "Мир искусства". Участники смогут научиться создавать видеофильмы, посещать театральные фестивали, фотоконкурсы, встречи с актерами, игры КВН, а также мероприятия, посвященные Году театра.

Какие нужны документы

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Если ребенок участвует в смене, организованной на базе школы или спортшколы, в которой он учится или занимается, родителям достаточно написать заявление о зачислении по месту учебы. Такое же требование предъявляется к детям, состоящим на учете в социальных организациях по месту жительства, желающим пойти в соответствующую смену.

А если ученик пойдет не в свою школу, то необходимы следующие документы:



документ, удостоверяющий личность родителя или иного законного представителя ребенка, и документ, подтверждающий полномочия иного законного представителя;

свидетельство о рождении ребенка или другой документ, подтверждающий факт его рождения и регистрации;

медицинскую справку по форме 079/у (медсправка для лагеря);

справку об отсутствии контактов с инфекционными больными;

полис медицинского страхования (при наличии).

на следующий рабочий день

За что ребенка могут отчислить Договор могут расторгнуть, если ребенок не будет посещать смену более трех дней подряд и при этом не предоставит медицинскую справку о возможном заболевании.

Договор могут расторгнуть, если ребенок не будет посещать смену более трех дней подряд и при этом не предоставит медицинскую справку о возможном заболевании.

Чем будут заниматься дети

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В заявлении нужно указать, в какую именно образовательную или спортивную школу планируется отдать ребенка на летний отдых. Решение о зачислении или об отказе принимается не позже, чемпосле того, как было подано заявление. При положительном решении с родителями или законными представителями будет заключен договор.

В этом году отдохнуть дети смогут в 246 учреждениях, в том числе в 132 школах, 27 спортшколах и 87 учреждениях департамента труда и соцзащиты. В рамках культурной программы школьники смогут посетить 26 музеев, пять театров, 15 анимационных центров и другие интересные места: усадьбу Кусково, парк "Зарядье", "Москвариум", Московский планетарий, смотровую площадку на 89-м этаже башни "Федерация" и так далее. Всего запланировано более 1,2 тысячи культурных и досуговых мероприятий.

Образовательная смена

Во время образовательной смены для школьников проведут интеллектуальные турниры, викторины, акции, дискуссии и конкурсы детского мастерства. Ребята также примут участие в командных играх, будут посещать лекции, клубы, кружки и студии по интересам. Кроме того, в программу включены практические занятия по решению олимпиадных задач и игры для определения профориентации. Смена рассчитана на 12 тысяч 850 детей.

Социальная смена

На базе социальных учреждений откроется социальная смена, которую могут посетить 7 тысяч детей. Здесь для ребят будут проводить спортивно-оздоровительные, культурно-познавательные, гражданско-патриотические и экологические мероприятия.

Физкультурно-оздоровительная смена

А в физкультурно-оздоровительной смене порядка 4,5 тысячи детей смогут поучаствовать в спортивных соревнованиях и мастер-классах, а также встретиться с прославленными спортсменами. Участники этой "Московской смены" также попробуют сдать нормативы ГТО.