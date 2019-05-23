Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

23 мая, 00:00

Главная / Истории /

Что готовит для столичных школьников "Московская смена" в 2019 году

Креативные каникулы: как записать ребенка в "Московскую смену"
образование дети

Этим летом в городе вновь откроют свои двери площадки для отдыха школьников в рамках столичной программы "Московская смена". Рассказываем, как будут работать бесплатные лагеря в этом году и чем дети смогут заняться во время летних каникул.

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Что такое "Московская смена" и кто может в ней участвовать

"Московская смена" – это бесплатная программа активного отдыха, рассчитанная на школьников в возрасте от 7 до 14 лет, которые проживают в Москве (по месту регистрации или пребывания) и не планируют уезжать из города во время летних каникул.

Для всех желающих откроют три смены:

  • образовательную
  • физкультурно-оздоровительную
  • социальную

Все смены будут работать по будням – с 9 до 19 часов. В течение дня для детей предусмотрено бесплатное трехразовое питание и медицинское обслуживание.

Как записаться и сколько длятся смены

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Запись в первую смену городской программы начнется 24 мая.

Образовательная смена стартует с 3 июня, спортивных смен запланировано две – с 3 июня и с 1 июля, а смены социальные пройдут три раза – с 3 июня, с 1 июля и с 1 августа. Каждая смена будет длиться 21 день.

Причем в этом году смены будут посвящены определенной теме. На июнь запланирована программа "Вперед, к Победе!". Для школьников подготовят мероприятия, посвященные июньским праздникам, а также Дню Победы и Дню памяти и скорби. Кроме того, в первом летнем месяце проведут интеллектуальные турниры и туристский слет.

В июле программа будет посвящена теме "Родные просторы". Дети смогут принять участие в спортивных и туристических мероприятиях, посвященных Году детского туризма. Также в это время проведут программу "Десятилетие детства", в которую включены празднование Дня семьи, любви и верности, спартакиады, экологические акции, походы и экскурсии по городу.

Августовской темой смен станет "Мир искусства". Участники смогут научиться создавать видеофильмы, посещать театральные фестивали, фотоконкурсы, встречи с актерами, игры КВН, а также мероприятия, посвященные Году театра.

Какие нужны документы

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Если ребенок участвует в смене, организованной на базе школы или спортшколы, в которой он учится или занимается, родителям достаточно написать заявление о зачислении по месту учебы. Такое же требование предъявляется к детям, состоящим на учете в социальных организациях по месту жительства, желающим пойти в соответствующую смену.

А если ученик пойдет не в свою школу, то необходимы следующие документы:

  • документ, удостоверяющий личность родителя или иного законного представителя ребенка, и документ, подтверждающий полномочия иного законного представителя;
  • свидетельство о рождении ребенка или другой документ, подтверждающий факт его рождения и регистрации;
  • медицинскую справку по форме 079/у (медсправка для лагеря);
  • справку об отсутствии контактов с инфекционными больными;
  • полис медицинского страхования (при наличии).

В заявлении нужно указать, в какую именно образовательную или спортивную школу планируется отдать ребенка на летний отдых. Решение о зачислении или об отказе принимается не позже, чем на следующий рабочий день после того, как было подано заявление. При положительном решении с родителями или законными представителями будет заключен договор.

За что ребенка могут отчислить

Договор могут расторгнуть, если ребенок не будет посещать смену более трех дней подряд и при этом не предоставит медицинскую справку о возможном заболевании.

Чем будут заниматься дети

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В этом году отдохнуть дети смогут в 246 учреждениях, в том числе в 132 школах, 27 спортшколах и 87 учреждениях департамента труда и соцзащиты. В рамках культурной программы школьники смогут посетить 26 музеев, пять театров, 15 анимационных центров и другие интересные места: усадьбу Кусково, парк "Зарядье", "Москвариум", Московский планетарий, смотровую площадку на 89-м этаже башни "Федерация" и так далее. Всего запланировано более 1,2 тысячи культурных и досуговых мероприятий.

Образовательная смена
Во время образовательной смены для школьников проведут интеллектуальные турниры, викторины, акции, дискуссии и конкурсы детского мастерства. Ребята также примут участие в командных играх, будут посещать лекции, клубы, кружки и студии по интересам. Кроме того, в программу включены практические занятия по решению олимпиадных задач и игры для определения профориентации. Смена рассчитана на 12 тысяч 850 детей.

Социальная смена
На базе социальных учреждений откроется социальная смена, которую могут посетить 7 тысяч детей. Здесь для ребят будут проводить спортивно-оздоровительные, культурно-познавательные, гражданско-патриотические и экологические мероприятия.

Физкультурно-оздоровительная смена
А в физкультурно-оздоровительной смене порядка 4,5 тысячи детей смогут поучаствовать в спортивных соревнованиях и мастер-классах, а также встретиться с прославленными спортсменами. Участники этой "Московской смены" также попробуют сдать нормативы ГТО.

Федотов Анатолий

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать