Более 45 тысяч мест отдыха и оздоровления детей откроют в России

Более 45,3 тысячи организаций отдыха и оздоровления детей появится в России в 2019 году, рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова.
Как сообщается на сайте правительства РФ, это на 146 организаций больше, чем в прошлом году. Организованный отдых должен охватить 5,8 миллиона детей, отметила Голикова.
На него смогут отправиться более 1,75 миллиона детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Среди них 167 тысяч детей без попечения родителей, 69 тысяч детей-инвалидов и 90 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья.
Больше всего откроют лагерей с дневным пребыванием от образовательных учреждений. В них будут работать вожатые, педагогические и медицинские работники.
Детский омбудсмен Анна Кузнецова ранее призвала издать приказ по организации детского досуга летом. Она считает, что нужно придумать занятия и кружки для детей, которые не едут отдыхать вместе с родителями или в летний лагерь.
Особенно это касается подростков, стоящих на учете и попавших в трудную жизненную ситуацию. Кузнецова добавила, что готова оказать содействие инициативе.
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