Шесть детских лагерей Москвы успешно прошли санитарную экспертизу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Роспотребнадзор выдал положительные заключения шести детским лагерям Москвы после проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Еще в двух рекреационных учреждениях проверка продолжается. В ведомстве подчеркнули, что те лагеря, которые получили положительные заключения, выполнили все рекомендации по организации отдыха детей в условиях пандемии коронавируса.
В частности, в учреждениях провели выборочный косметический ремонт, а также доставлены новые мебель и оборудование. Кроме того, лагеря приобрели медицинские маски, перчатки, термометры, антисептики и бактерицидные облучатели. В учреждениях также проведут обследования их сотрудников на наличие коронавируса.
Также в лагерях проводят лабораторные исследования воды из разводящей сети и скважин.
"По результатам проведенных в настоящее время исследований питьевой воды по микробиологическим, санитарно-химическим и по радиологическим показателям все исследованные пробы соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям", – отметили в ведомстве.
Ранее Президент России Владимир Путин поручил определить порядок приема детей в оздоровительные лагеря. Данное распоряжение должно быть выполнено до 20 июня.
Кроме того, глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что ведомство готово включить в рекомендации пункт о тестировании детей на коронавирусную инфекцию в лагерях.
"Жизнь в большом городе": детский отдых
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