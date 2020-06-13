Шесть детских лагерей Москвы успешно прошли санитарную экспертизу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Роспотребнадзор выдал положительные заключения шести детским лагерям Москвы после проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Еще в двух рекреационных учреждениях проверка продолжается. В ведомстве подчеркнули, что те лагеря, которые получили положительные заключения, выполнили все рекомендации по организации отдыха детей в условиях пандемии коронавируса.

В частности, в учреждениях провели выборочный косметический ремонт, а также доставлены новые мебель и оборудование. Кроме того, лагеря приобрели медицинские маски, перчатки, термометры, антисептики и бактерицидные облучатели. В учреждениях также проведут обследования их сотрудников на наличие коронавируса.

Также в лагерях проводят лабораторные исследования воды из разводящей сети и скважин.

"По результатам проведенных в настоящее время исследований питьевой воды по микробиологическим, санитарно-химическим и по радиологическим показателям все исследованные пробы соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям", – отметили в ведомстве.

Ранее Президент России Владимир Путин поручил определить порядок приема детей в оздоровительные лагеря. Данное распоряжение должно быть выполнено до 20 июня.

Кроме того, глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что ведомство готово включить в рекомендации пункт о тестировании детей на коронавирусную инфекцию в лагерях.