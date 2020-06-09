В Роспотребнадзоре рассказали о тестировании детей на COVID-19 в лагерях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Роспотребнадзор готов включить в рекомендации пункт о тестировании детей на коронавирусную инфекцию в лагерях. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на руководителя ведомства Анну Попову.
"В методических рекомендациях нет требований об обследовании детей (на коронавирус. – Прим. ред.). Мы не предполагали обследовать детей. Если такая потребность есть и она обоснована, то мы готовы это рассмотреть", – сказала Попова на совещании председателя СФ Валентины Матвиенко с членами совета при президенте РФ.
Она подчеркнула, что на работу в детские летние лагеря не рекомендуется привлекать людей старшего возраста, поскольку они находятся в группе риска по коронавирусу.
В ходе совещания Попова также рассказала, что специалисты Роспотребнадзора разработали 35 методических рекомендаций для профилактики COVID-19 для разных видов деятельности. Она пояснила, что при их разработке был изучен международный опыт.
Ранее глава столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева рассказала, что специалисты проверяли все пути распространения коронавируса с тех пор, как в столице зарегистрировали первые случаи заболевания. В перечень объектов, подлежащих проверке, попали и очистные сооружения.
Она также подчеркнула, что специалисты продолжают проверки. Всего же количество исследований сточных вод в 2020 году превысило аналогичные показатели за прошлый год.
Как развивается ситуация с COVID-19 в столице
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