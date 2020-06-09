Почти половина новых заболевших коронавирусом в Москве младше 45 лет

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В столице подтверждено 1 572 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

Среди выявленных новых заболевших коронавирусной инфекцией около 42,2% пациентов – люди в возрасте от 18 до 45 лет. Количество инфицированных в возрасте от 46 до 65 лет составляет 35,5%.

Около 9,8% всех заболевших – люди в возрасте от 66 до 79 лет, около 5% из них старше 80 лет. Еще 7,5% из числа заболевших – дети.

Все пациенты и близко контактировавшие с ними лица уже находятся под наблюдением врачей. Общее число выявленных заболевших в Москве составляет 198 590 человек. В РФ зарегистрировано 485 253 случая коронавирусной инфекции.

Ранее стало известно, что Минздрав РФ зарегистрировал второй препарат для лечения коронавируса. Препарат назначается пациентам с тяжелым течением болезни, когда происходит воспалительная реакция организма на внедрение вируса, приводящая к повреждению тканей и органов дыхания.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко ранее заявил, что массовая вакцинация от коронавируса в стране может начаться уже осенью. Точные сроки станут известны лишь после проведения клинических испытаний препарата. О возможном появлении первых партий вакцины осенью также сообщил Сергей Собянин.

