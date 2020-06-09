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За последние сутки в России подтвердили 8 595 новых случаев COVID-19, сообщает Оперативный штаб. Из них в 3 277 случаях не было клинических проявлений болезни.

COVID-19 за сутки зарегистрировали в 83 регионах страны. На Москву приходится 1 572 случая, на Подмосковье – 739, на Санкт-Петербург – 318.

В Нижегородской области – 292 новых пациента, в Свердловской области – 242, в Воронежской области – 220, в Иркутской области – 206, в Ростовской области – 187, в Красноярском крае – 157, в Ханты-Мансийском АО – 149, в Смоленской области – 143, в Челябинской области – 143.

В Пензенской области зафиксировали 138 случаев коронавируса, в Орловской области – 125, в Саратовской области – 115, в Тульской области – 109, в Ивановской области – 108, в Дагестане – 107, в Новосибирской области – 104.

На Мурманскую область пришлось 98 случаев коронавирусной инфекции, на республику Тыва – 97, на Архангельскую область и Республику Башкирия – по 96, на Ульяновскую область – 94, на Брянскую область – 93, на Волгоградскую область – 92, на Калужскую область – 91, на Краснодарский край – 89, на Ставропольский край – 86, на Чувашию – 85, на Тверскую область – 84.

В Астраханской области и Забайкальском крае зафиксировано по 83 случая COVID-19, в Рязанской области – 76, в Белгородской области, Кабардино-Балкарской республике, Карачаево-Черкессии, Омской области и Республике Саха – по 75, в Алтайском крае – 68, в Ярославской области – 67, в Мордовии – 66.

На Тамбовскую область, Пермский и Хабаровский край пришлось по 65 пациентов, на Оренбургскую область – 64, на Липецкую область – 60, на Курскую область и Приморский край – по 58, на ЯНАО – 56, на Владимирскую область и Татарстан – по 54, на Ленинградскую область – 49, на Амурскую область – 48, на республику Марий Эл и Томскую область – по 47.

В Адыгее, Самарской области и Камчатском крае зафиксировано 46 новых случаев коронавируса, в Калининградской и Новгородской областях – по 45, в Республике Бурятия – 44, в Северной Осетии и Кировской области – по 40, в Псковской области – 37, в Тюменской и Кемеровской областях – по 34, в Ингушетии – 31, в Костромской области – 27, в Республике Коми и Волгоградской области – по 26, в Удмуртии и Хакасии – по 24, в Карелии – 23, в Чечне – 19, в Сахалинской области – 12, в Республике Алтай – 10.

В Магаданской области выявлено 9 новых случаев, в Курганской области и в Крыму – по 8, в Чукотской АО – 4, в Еврейской АО – 3, в Республике Калмыкия – 1.

Всего в России зарегистрировано 485 253 случая коронавирусной инфекции. За последние сутки умер 171 человек, за весь период – 6 142 человека. За сутки вылечились 11 709 пациентов, за все время – 242 397.

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович предупредила, что риск заразиться коронавирусом с приходом жары не снижается. Страны с жарким климатом тоже фиксируют случаи заболевания COVID-19, пояснила она.

Она обратила внимание, что отказ общества от вакцинации от коронавируса может привести к опасным явлениям. Представитель ВОЗ в РФ также прокомментировала ситуацию в стране: она отметила, что Россия вышла на плато. Вуйнович подчеркнула, что в стране обеспечено широкое тестирование среди населения на наличие коронавируса.

ВОЗ предупреждает об угрозе повторного всплеска, если вирус не купировать. Директор Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге подчеркнул, что вторая волна может стать разрушительной.